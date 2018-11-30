Депутаты Звенигорода поддержали объединение с Одинцово

Звенигород, Московская область, , 09:45 — REGNUM Совет депутатов подмосковного Звенигорода 29 ноября проголосовал за объединение с Одинцовским районом в один городской округ, сообщает Одинцово.инфо.

По данным издания, «за» проголосовали 10 депутатов, «против» — 4. Один народный избранник не принял участие в голосовании. Решение будет направлено в Московскую областную думу.

28 ноября в городе прошли публичные слушания, где объединение также было одобрено. Однако, по информации портала, есть и недовольные, они собирают подписи и готовятся обращаться в суды.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Московской области проводится реформа по укрупнению муниципалитетов. Уже объединены Королёв и Юбилейный, Балашиха и Железнодорожный, Подольск с Климовском и Подольским районом.

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