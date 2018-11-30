Армия Израиля рассматривает возможность войны на два фронта

Иерусалим, , 10:34 — REGNUM Глава службы тыла Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Тамир Ядаи выступил перед главами региональных советов на организованной министерством внутренних дел Израиля конференции в городе Ашкелон. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, основной темой выступления генерала стала возможность новой войны Израиля против движения ХАМАС в Секторе Газа.

По мнению генерала Ядаи, возможная новая военная операция будет качественно отличаться от всех предыдущих. Глава службы тыла уверен, что в следующий раз военные действия коснутся и центра страны — Тель-Авива и прилежащих городов. «Уже не будет такого, что в Газе воют, а в Тель-Авиве пьют кофе, — отметил Ядаи. — Угроза теперь более серьезная и комплексная».

В данном случае, подчеркнул глава службы тыла, речь о иной степени интенсивности использования уже известного оружия. Так, в ходе военных действий могут быть совершены массированные ракетные обстрелы тыла со стороны противника.

Кроме того, ЦАХАЛ не исключает ведение войны на два фронта: против «Хезболлы» — на севере страны, против ХАМАСа — на юге. Ранее Израиль провел комбинированные учения, имитирующие военные действия одновременно на обоих фронтах.