«Украина воевать ни с кем не будет» — эксперт

Киев, , 09:42 — REGNUM Украинский политолог Михаил Погребинский раскритиковал Киев за формат введенного военного положения, в частности за нежелание воевать. Соответствующее заявление Погребинский сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Сейчас объявили военное положение, но воевать мы ни с кем не будем. Воевать мы ни с кем не собираемся, сказал президент… На самом деле никакого военного положения не будет, это же понятно. Его невозможно будет продлить, депутаты не проголосуют. И что, президент скажет после окончания военного положения, что нет угрозы? Напугали русских, они отошли? Это прокол, невероятная ошибка, это преступление ввод такого военного положения… Мы еще не в полной мере осознаем последствия принятия этого решения… Мне грустно и стыдно за наше руководство, которое позволяет себе так подставлять репутацию нашей страны», — добавил Погребинский.

При этом он сообщил, что не знает ни одного случая нарушения прав и свобод украинцев в результате ввода военного положения.

«Я не знаю ни одного прецедента в Украине, чтобы во время военного положения нарушались права. Надеюсь, этого вообще не будет. Президент ведь пообещал, что его не будет пока не будет танков», — рассказал Погребинский.

По его словам, Украине нужно было военное положение ещё в 2014 году.

«Четыре года идет война, погибло более 10 тыс. людей. Мы потеряли Крым, у нас были кошмарные ситуации с «котлами», но никто не объявлял военного положения. А сейчас президент объявил, почему? А на Донбассе, что не открытая?» — задался вопросом Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). По словам президента Порошенко, военное положение будет применяться только в случае «сухопутной агрессии со стороны России».

В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения. В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст.30), личной жизни (ст.32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст.33), свободу мысли и слова (ст.34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), прав на мирные собрания (ст. 39), прав распоряжаться своей собственностью (ст.41), прав на предпринимательскую деятельность (ст. 42), прав на свободный выбор деятельности (ст. 43) и прав на забастовку (ст. 44), а также прав на образование (ст. 53).