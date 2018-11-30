Джелалабад, Афганистан, , 13:01 — REGNUM 29 ноября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате серии авиационных ударов, нанесенных Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 27 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще три получили ранения.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», авиационные удары были нанесены по позициям боевиков Красного подразделения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар.

Среди уничтоженных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числятся несколько высокопоставленных командиров.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате авиаударов три боевика получили ранения разной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.