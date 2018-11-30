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Наследный принц Саудовской Аравии провел встречу с премьер-министром Индии

Политика

На повестке дня были экономические вопросы

Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018, 09:39 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает 30 ноября Reuters.

В ходе встречи стороны обсудили планы по увеличению инвестиций в индийскую экономику, в частности в технический, энергетический и аграрный сектора. Встреча произошла на полях саммита «большой двадцатки» (G20).

Напомним, в настоящее время в Аргентине проходит саммит двадцати стран-лидеров в области экономики и политики. Позиции Саудовской Аравии здесь весьма проблематичны в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон встретится с наследным принцем Саудовской Аравии в кулуарах G20

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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