Наследный принц Саудовской Аравии провел встречу с премьер-министром Индии

Буэнос-Айрес, , 09:39 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает 30 ноября Reuters.

В ходе встречи стороны обсудили планы по увеличению инвестиций в индийскую экономику, в частности в технический, энергетический и аграрный сектора. Встреча произошла на полях саммита «большой двадцатки» (G20).

Напомним, в настоящее время в Аргентине проходит саммит двадцати стран-лидеров в области экономики и политики. Позиции Саудовской Аравии здесь весьма проблематичны в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

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