Избирком Афганистана огласил окончательную дату выборов президента

Кабул, , 09:53 — REGNUM Глава независимой избирательной комиссии Афганистана Абдул Бади Сайад заявил, что президентские выборы в Афганистане пройдут 20 апреля 2019 года.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», ранее Независимая избирательная комиссия предлагала перенести выборы президента, но, прислушавшись к требованиям политических партий и гражданского общества, было решено не менять ранее назначенную дату.

Абдул Бади Сайад сказал, что, в соответствии с решением Независимой избирательной комиссии, выборы президента и выборы в провинции Газни (столица провинции — г. Газни) пройдут в одно и тоже время. Выборы в советы провинций и уездов других регионов пройдут 21 сентября 2019 года.

По словам Абдулы Бади Сайады, организация выборов президента и выборов в советы провинций и уездов всех регионов страны в одно время потребовала бы значительных финансовых ресурсов и дополнительной подготовки, поэтому было принято решение провести их с разницей в пять месяцев. Это также обусловлено проблемами технического, географического и климатического характера.