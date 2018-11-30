Пятница, 30 Ноября 2018 года
11:31:56 МСК

Президент Афганистана представил свой план мирных переговоров

Политика

Глава государства заявил, что «дорожная карта» переговоров – результат многомесячных консультаций с афганским народом

Кабул, 30 ноября 2018, 11:10 — REGNUM  Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани, выступая на Женевской конференции по Афганистану, представил свой план проведения мирных переговоров.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава государства сказал, что «дорожная карта» предстоящих мирных переговоров является результатом многомесячных консультаций с афганским народом.

Президент заявил, что правительство стремится заключить такое соглашение, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были включены в демократический процесс Афганистана, при соблюдении следующих принципов: обеспечения прав и обязанностей всех граждан, в особенности женщин; действующая конституция должна быть принята, а необходимые изменения в нее должны быть внесены в соответствии с действующими правовыми нормами; те группировки, которые ведут активную террористическую деятельность или продвигают интересы внешних акторов, не будут допущены к участию в мирном процессе.

Одним из ключевых положений плана является формирование команды из 12 переговорщиков, целью которой является обсуждение мирного соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить