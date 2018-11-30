Президент Афганистана представил свой план мирных переговоров

Кабул, , 11:10 — REGNUM Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани, выступая на Женевской конференции по Афганистану, представил свой план проведения мирных переговоров.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава государства сказал, что «дорожная карта» предстоящих мирных переговоров является результатом многомесячных консультаций с афганским народом.

Президент заявил, что правительство стремится заключить такое соглашение, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были включены в демократический процесс Афганистана, при соблюдении следующих принципов: обеспечения прав и обязанностей всех граждан, в особенности женщин; действующая конституция должна быть принята, а необходимые изменения в нее должны быть внесены в соответствии с действующими правовыми нормами; те группировки, которые ведут активную террористическую деятельность или продвигают интересы внешних акторов, не будут допущены к участию в мирном процессе.

Одним из ключевых положений плана является формирование команды из 12 переговорщиков, целью которой является обсуждение мирного соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).