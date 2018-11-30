Индия и Россия провели совместные военные учения в штате Уттар-Прадеш

Нью-Дели, , 11:13 — REGNUM Военнослужащие Индии и России провели совместные учения «Индра — 2018». Эти учения прошли в индийском штате Уттар-Прадеш в округе Джханси.

В учениях участвовали военнослужащие усиленного мотострелкового батальона армии Восточного Военного округа РФ. По информации индийского новостного агентства «Джагран», с обеих сторон в учениях участвовали более 500 военнослужащих.

Участники отработали совместное планирование миротворческих операций, взаимодействие представителей штабов и подразделений сухопутных войск Индии и России.

Также состоялись совместные лекции, демонстрации вооружения и учебные стрельбы.