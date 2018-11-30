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Премьер Индии: оппозиция намеренно называет наксалитов революционерами

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил оппозиционную партию в лояльности к группировкам наксалитов в стране

Нью-Дели, 30 ноября 2018, 16:58 — REGNUM  «Индийский национальный конгресс называет наксалитов революционерами. Они это делают с политической целью, чтобы получить дополнительные голоса на выборах», — заявил сторонникам правящей партии в Раджастане премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Граждане Индии погибают от рук этих группировок, но для партии Индийский национальный конгресс это не имеет никакого значения», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик отметил заслугу Индийской народной партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) в борьбе с этими террористическими группировками.

«Перед тем, как мы пришли к власти в 2014 году, в Индии каждый день происходили террористические атаки. Бомбы взрывались в поездах, храмах и отелях. Сейчас ситуация изменилась», — заявил Нарендра Моди.

Напомним, что наксалиты — это вооруженные коммунистические, преимущественно маоистские группировки в Индии.

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Зарубежная хроника
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