Премьер Индии: оппозиция намеренно называет наксалитов революционерами

Нью-Дели, , 16:58 — REGNUM «Индийский национальный конгресс называет наксалитов революционерами. Они это делают с политической целью, чтобы получить дополнительные голоса на выборах», — заявил сторонникам правящей партии в Раджастане премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Граждане Индии погибают от рук этих группировок, но для партии Индийский национальный конгресс это не имеет никакого значения», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик отметил заслугу Индийской народной партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) в борьбе с этими террористическими группировками.

«Перед тем, как мы пришли к власти в 2014 году, в Индии каждый день происходили террористические атаки. Бомбы взрывались в поездах, храмах и отелях. Сейчас ситуация изменилась», — заявил Нарендра Моди.

Напомним, что наксалиты — это вооруженные коммунистические, преимущественно маоистские группировки в Индии.