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НАТО потребовала от Косово отменить пошлину 100% на сербские товары

Политика

Представитель НАТО заявил, что Косово необходимо прекратить торговую войну с Сербией, поскольку обратное замедлит процесс евроатлантической интеграции Косово и чревато международной изоляцией

Приштина, 30 ноября 2018, 10:40 — REGNUM  28 ноября во время церемонии смены командования миротворческих сил НАТО в Косово командующий объединенными силами союзников по НАТО в Неаполе адмирал Джеймс Фогго заявил, что введение стопроцентной таможенной пошлины на сербские товары приведет к изоляции Косово:

«Я уверен, что и Сербия, и Косово стремятся интегрироваться в евроатлантические институты; уверен, что это важно для обоих народов. Однако последние события, такие как существенное повышение тарифа на товары из Сербии, очень беспокоят меня, поскольку Косово рискует стать ещё более изолированным. Однако я хочу спросить присутствующих в данной комнате, нацелены ли они на евроатлантическую интеграцию? Если да, то как вы собираетесь продвигаться вперед по этому пути в 2019 году?», — заявил Фогго, призывая Сербию и Косово к сотрудничеству с целью снижения напряжения в регионе.

Как сообщает албанское новостное агентство «БалканВеб», 27 ноября СДК (Силы для Косово) начали учения на севере Косово, уверяя, что это регулярные учения, не привязанные к каким-то определенным событиям. По словам Джеймса Фогго, учения были начаты по совместной инициативе его и главы СДК.

Напомним, 21 ноября правительство Косово повысило таможенную пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины с 10 до 100%, как заявляют в самопровозглашенной республике, в знак протеста против агрессивной политики Сербии по отношению к Косово на международной арене и введения таможенных барьеров на косовские товары.

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Зарубежная хроника
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