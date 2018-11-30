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Трамп надеется на продуктивность встреч в рамках G20

Политика

Оба дня американского лидера в Буэнос-Айресе расписаны по минутам

Трамп надеется на продуктивность встреч в рамках G20
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп

Вашингтон, 30 ноября 2018, 09:19 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп рассчитывает на продуктивный исход встреч, которые должны пройти у главы Белого дома в рамках саммита G20, который проходит в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

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Чего ждёт Трамп от встречи с Си Цзиньпином?

В настоящее время американский лидер уже прибыл в Аргентину. Об этом он сообщил в своём Twitter, отметил, что ему предстоят два напряжённых дня, которые очень плотно расписаны.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1068346689784696832

«Наша страна представлена исключительно хорошо. Это будет очень продуктивно», — отметил Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, у президента США Дональда Трампа на 30 ноября запланирована встреча с главой КНР Си Цзиньпином. А вот запланированные на 1 декабря переговоры с президентом России Владимиром Путиным не состоятся. Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером, пояснив, что поводом стал российско-украинский конфликт в Керченском проливе с задержанием трёх кораблей ВМС Украины. В Кремле выразили сожаление по поводу такого решения, но отметили, что президент РФ готов к проведению контактов со своим американским коллегой.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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