Трамп надеется на продуктивность встреч в рамках G20

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассчитывает на продуктивный исход встреч, которые должны пройти у главы Белого дома в рамках саммита G20, который проходит в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

Читайте также: Переговоры не состоятся: Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20

Чего ждёт Трамп от встречи с Си Цзиньпином?

В настоящее время американский лидер уже прибыл в Аргентину. Об этом он сообщил в своём Twitter, отметил, что ему предстоят два напряжённых дня, которые очень плотно расписаны.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1068346689784696832

«Наша страна представлена исключительно хорошо. Это будет очень продуктивно», — отметил Трамп.

Ранее в сюжете: На G20 Абэ планируется встретиться с Трампом и Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, у президента США Дональда Трампа на 30 ноября запланирована встреча с главой КНР Си Цзиньпином. А вот запланированные на 1 декабря переговоры с президентом России Владимиром Путиным не состоятся. Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером, пояснив, что поводом стал российско-украинский конфликт в Керченском проливе с задержанием трёх кораблей ВМС Украины. В Кремле выразили сожаление по поводу такого решения, но отметили, что президент РФ готов к проведению контактов со своим американским коллегой.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом подтвердил отмену встречи Трампа и Путина на G20