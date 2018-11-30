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В Аддис-Абебе проходит саммит сотрудничества Китай-Африка

Политика

Аддис-Абеба принимает бизнес-конференцию, посвященную сотрудничеству Китая и стран Африки

Аддис-Абеба, 30 ноября 2018, 11:09 — REGNUM  В столице Эфиопии Аддис-Абебе проходит Африкано-Китайский бизнес-форум на высшем уровне, в котором принимают участие сотни китайских компаний. Ожидается, что в результате будут подписаны многочисленные договора о сотрудничестве с правительственными и частными компаниями ряда африканских стран, в том числе и Эфиопии. Форум продлится до 30 ноября. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс Ezega.

Саммит организован Эфиопской торговой палатой и Ассоциацией внешней торговли в партнерстве с Китайским международным выставочным центром. Организаторы форума заявили, что конференция направлена на усиление торговли и инвестиций между Китаем и африканскими странами для обеспечения взаимного экономического роста за счет укрепления партнерства.

По данным ассоциации, в бизнес-форуме участвуют китайские компании, представляющие 29 различных секторов экономики.

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Зарубежная хроника
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