В Аддис-Абебе проходит саммит сотрудничества Китай-Африка

Аддис-Абеба, , 11:09 — REGNUM В столице Эфиопии Аддис-Абебе проходит Африкано-Китайский бизнес-форум на высшем уровне, в котором принимают участие сотни китайских компаний. Ожидается, что в результате будут подписаны многочисленные договора о сотрудничестве с правительственными и частными компаниями ряда африканских стран, в том числе и Эфиопии. Форум продлится до 30 ноября. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс Ezega.

Саммит организован Эфиопской торговой палатой и Ассоциацией внешней торговли в партнерстве с Китайским международным выставочным центром. Организаторы форума заявили, что конференция направлена на усиление торговли и инвестиций между Китаем и африканскими странами для обеспечения взаимного экономического роста за счет укрепления партнерства.

По данным ассоциации, в бизнес-форуме участвуют китайские компании, представляющие 29 различных секторов экономики.