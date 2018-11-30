ООН призвала африканские страны подписать Люксембургский протокол

Аддис-Абеба, , 09:30 — REGNUM Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) ООН настоятельно рекомендовала странам Африки присоединиться к Люксембургскому железнодорожному протоколу. Принятый в 2007 году документ создает новый правовой режим в финансировании железнодорожных логистических систем: это позволяет реализовывать железнодорожные проекты без государственной поддержки, как правило значительно дешевле первоначальной расчетной стоимости. Об этом сообщило 28 ноября эфиопское информационное агентство ENA.

Глава департамента индустриализации и инфраструктуры ЭКА Сотери Гатера сообщил, что железные дороги являются ключом к открытой и свободной торговле в Африке, а их развитие имеет решающее значение для устойчивого развития континента. Гатера добавил, что Африке остро нужна интегрированная железнодорожная сеть, поскольку ее автомобильные дороги не могут удовлетворить в полном объеме растущую нагрузку от грузоперевозок. По его мнению, перемещение пассажиров и грузов на высокоскоростных железнодорожных поездах имеет жизненно важное значение по экологическим, социальным и экономическим причинам.

Сотери Гатера призвал африканские страны ратифицировать Люксембургский железнодорожный протокол, который устраняет значительное финансовое бремя, лежащее на правительствах государств, так как разрешает государственным и частным операторам ж/д сетей получать финансовые ресурсы из частного сектора, тем самым не создавая бюджетных ограничений для государства.

До сих пор только Европейский Союз, Габон, Люксембург и Швеция ратифицировали Люксембургский железнодорожный протокол. Италия, Германия, Франция, Мозамбик, Швейцария и Великобритания подписали его, но еще не ратифицировали, а Финляндия и Мальта только сообщили о своих планах его подписать.