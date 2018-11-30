Пятница, 30 Ноября 2018 года
10:04:20 МСК

CNN уволила сотрудника, выступившего в поддержку Палестины

Политика

Двойные стандарты в действии

Вашингтон, 30 ноября 2018, 09:07 — REGNUM  Телекомпания CNN уволила одного из своих сотрудников после его высказывания о Палестине, сообщает 30 ноября Anadolu.

«Марк Ламот Хилл больше не имеет с нами контракта», — заявила представитель телекомпании Барбара Левин.

Причиной подобного решения стала поддержка Хиллом Палестины, о чем он заявил на одном из публичных мероприятий.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной остаются напряженными, причиной тому стала политика еврейского государства на оккупированных территориях, где военные регулярно проводят рейды и арестовывают местных жителей, включая детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Израиля выпустили из тюрьмы двух палестинских подростков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить