CNN уволила сотрудника, выступившего в поддержку Палестины

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Телекомпания CNN уволила одного из своих сотрудников после его высказывания о Палестине, сообщает 30 ноября Anadolu.

«Марк Ламот Хилл больше не имеет с нами контракта», — заявила представитель телекомпании Барбара Левин.

Причиной подобного решения стала поддержка Хиллом Палестины, о чем он заявил на одном из публичных мероприятий.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной остаются напряженными, причиной тому стала политика еврейского государства на оккупированных территориях, где военные регулярно проводят рейды и арестовывают местных жителей, включая детей.

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