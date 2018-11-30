В Пакистане на границе с Индией появится новая провинция Гилгит-Балтистан

Исламабад, , 17:08 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял решение предоставить Гилгит-Балтистану статус провинции.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на этот шаг премьер решился после получения рекомендаций специального комитета по реформам Гилгит-Балтистана. Согласно данным телеканала, часть Северных территорий, ранее входивших в состав княжества Джамму и Кашмир, получит переходный статус провинции, что значительно увеличит его права и приравняет к субъекту федерации.

Таким образом, на спорной с Индией территории будет образован субъект федерации, который в перспективе будет иметь одинаковый статус с другими провинциями страны.