Правящая партия Пакистана готовится к внутренним реформам

Исламабад, , 12:43 — REGNUM Специальный комитет правящей партии Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») во главе с новоизбранным генеральным секретарем Аршадом Дадом принял решение обратиться за советом о реорганизации к рядовым членам и сторонникам партии.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, с 6 ноября правящая партия проходит процесс внутренних реформ и реорганизации, для чего и был образован специальный комитет. На заседании 28 ноября было принято решение пересмотреть конституцию (устав) партии, для чего руководство попросило всех однопартийцев и неравнодушных направить письменные рекомендации.

Кроме изменений в уставе, партия поставила цель — найти «новую кровь» для постов на всех уровнях. Для этого в ноябре было объявлено о готовности рассмотреть любые кандидатуры на партийные посты. Главными критериями являются образование и приверженность идеалам партии. На данный момент все позиции в партии будут заполняться посредством прямых назначений, так как до внутренних выборов остается еще два года.