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Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Аргентину на саммит «большой двадцатки»

Политика

Китайский лидер уже побывал в Испании, а после Аргентины его ждут в Панаме

Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018, 08:56 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес в рамках саммита G20, а также государственного визита в страну, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Как стало известно, Аргентина станет второй остановкой китайского лидера в его турне по Европе и Латинской Америке после уже посещенной им Испании. От также со 2 по 3 декабря посетит Панаму, где примет участие в бизнес-форуме и прогуляется по Панамскому Каналу.

Напомним, что саммит «большой двадцатки» пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2018 года в аргентинской столице. В Аргентину также прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, а вот канцлер Германии Ангела Меркель задержалась из-за поломки самолета.

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Политика Китая
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