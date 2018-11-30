Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Аргентину на саммит «большой двадцатки»

Буэнос-Айрес, , 08:56 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес в рамках саммита G20, а также государственного визита в страну, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Как стало известно, Аргентина станет второй остановкой китайского лидера в его турне по Европе и Латинской Америке после уже посещенной им Испании. От также со 2 по 3 декабря посетит Панаму, где примет участие в бизнес-форуме и прогуляется по Панамскому Каналу.

Напомним, что саммит «большой двадцатки» пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2018 года в аргентинской столице. В Аргентину также прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, а вот канцлер Германии Ангела Меркель задержалась из-за поломки самолета.

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