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Премьер-министр Пакистана Имран Хан отчитался за первые 100 дней у власти

Политика

Правительство Пакистана выполнило 18 из 34 обещаний в первые 100 дней

Премьер-министр Пакистана Имран Хан отчитался за первые 100 дней у власти
Jawad Zakariya
Имран Хан

Исламабад, 30 ноября 2018, 09:32 — REGNUM  29 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан подвел итоги первых 100 дней у власти в ходе мероприятия в зале Конвенций в Исламабаде.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, вместе с премьер-министром о работе правительства отчитались министр иностранных дел, министр финансов и советник по развитию. В своем выступлении Имран Хан поблагодарил свою жену за терпение и поддержку, а также признал, что правительство есть за что критиковать. Он сообщил, что в своей работе он вдохновлялся первым исламским государством Пророка Мухаммеда в Медине.

Его коллега по партии, советник Шахзад Арбаб был более конкретен в своем выступлении, заявив, что правительство выполнило 18 из 34 предвыборных обещаний за первые 100 дней у власти. По словам Шахзада Арбаба, наибольших успехов правящая партия «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») добилась в увеличении финансирования Зоны Племен, мерах экономии (распродажа правительственного имущества), а также в реформировании местного правительства в провинциях Панджаб и Хайбер-Пахтунхва.

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Зарубежная хроника
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