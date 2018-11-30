На Украине пообещали сбивать замеченные над воинскими частями беспилотники

Киев, , 08:51 — REGNUM Все замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут сбиты, заявил представитель министерства обороны Украины Алексей Чернобай на своей странице в Facebook.

«В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные БПЛА будут сбиты», — заявил Чернобай.

Он также отметил, что лица, осуществлявшие запуск, будут задерживаться и привлекаться к ответственности. Это регламентирует военное положение, которые было введено в ряде регионов страны, подчеркнул Чернобай.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины грубо нарушили государственную границу России, не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны после открытия огня на поражение. Находившиеся на суднах украинские военнослужащие были задержаны. В ответ на Украине был принят закон о введении военного положения в ряде регионов.

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