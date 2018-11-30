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Французскому сенатору предъявлены обвинения в шпионаже

Политика

СМИ сообщают о шпионаже в пользу КНДР, но суд не подтверждает этот слух

Париж, 30 ноября 2018, 08:49 — REGNUM  Член верхней палаты парламента Франции — Сената — подозревается в шпионаже на иностранное государство, сообщает Deutsche Presse Agentur 30 ноября со ссылкой на французский суд.

Сенатору предъявлены обвинения в «предательстве посредством предоставления информации иностранной державе». Подозреваемый находится под надзором суда, освобожден от служебных обязанностей, не имеет права покидать территорию Франции.

Ранее средства массовой информации сообщили о шпионаже подозреваемого в пользу Северной Кореи, однако суд не подтвердил эти слухи. Французские газеты назвали имя подозреваемого: Бенуа Кеннеде.

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Спецслужбы и шпионаж
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