Французскому сенатору предъявлены обвинения в шпионаже

Париж, , 08:49 — REGNUM Член верхней палаты парламента Франции — Сената — подозревается в шпионаже на иностранное государство, сообщает Deutsche Presse Agentur 30 ноября со ссылкой на французский суд.

Сенатору предъявлены обвинения в «предательстве посредством предоставления информации иностранной державе». Подозреваемый находится под надзором суда, освобожден от служебных обязанностей, не имеет права покидать территорию Франции.

Ранее средства массовой информации сообщили о шпионаже подозреваемого в пользу Северной Кореи, однако суд не подтвердил эти слухи. Французские газеты назвали имя подозреваемого: Бенуа Кеннеде.