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Спикер палаты представителей США оценил итоги выборов в Калифорнии

Политика

«Это противоречит здравому смыслу»

Вашингтон, 30 ноября 2018, 08:48 — REGNUM  Спикер палаты представителей США Пол Райан подверг сомнению результаты голосования в штате Калифорния, сообщает 30 ноября Fox News.

«Это противоречит здравому смыслу. В ночь выборов мы имели здесь значительный успех, но спустя три недели мы проиграли», — подчеркнул Райан, намекая на фальсификации на выборах.

Напомним, в начале ноября 2018 года в США прошли выборы в обе палаты Конгресса. Демократическая партия сумела одержать победу на выборах в палату представителей, но сенат по-прежнему остается в руках республиканцев.

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Выборы в США
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