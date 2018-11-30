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Макрон встретился с главой Аргентины

Политика

Главы Франции и Аргентины демонстрируют схожие позиции

Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018, 08:38 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой Аргентины Маурисио Макри в президентском дворце Каса Росаде 29 ноября 2018 года, передает RFI.

По данным радио, главы Франции и Аргентины имеют схожие позиции накануне открытия саммита «Большой двадцатки».

Эммануэль Макрон поблагодарил Маурисио Макри за поддержку в области борьбы с изменением климата, а также торговых отношений. Стороны разделяют общую приверженность принципам многополярности в международных отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине у президента Франции запланирована насыщенная программа. Глава государства встретился с вдовой великого аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса и посетил Фонд Борхеса, где оставил надпись в гостевой книге.

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