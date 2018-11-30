В управлении строительства мэрии Оренбурга кадровая встряска

Оренбург, , 08:38 — REGNUM В администрации Оренбурга произошли кадровые изменения. Обезглавленным оказалось управление строительства и дорожного хозяйства. Рапорт на увольнение подали сразу два руководителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, с 26 ноября уволен заместитель начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга Олег Жерельев.

Стоит отметить, что он является братом супруги экс-мэра. Так называемое кумовство стало одной из причин, повлиявших на отставку опального экс-градоначальника. В том, что Жерельев занимает пост в мэрии, усмотрели коррупционную составляющую, сообщали ранее СМИ. Чиновник написал заявление с формулировкой «по собственному желанию».

По данным orenday.ru, заявление об увольнении также подал и глава управления Евгений Епанешников. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, этот чиновник ещё не уволен. Он находится в отпуске. Ни факта расторжения договора, ни факта подписания соответствующего распоряжения пока нет.

Добавим, что после задержания в августе 2018 года обвиняемого в коррупции бывшего вице-мэра Геннадия Борисова Евгений Епанешников занимает еще и должность исполняющего обязанности заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.

Тем временем местные эксперты прогнозируют масштабные кадровые изменения в администарции города до Нового года с приходом нового мэра и формированием новой и профессиональной команды. Напомним, победу в конкурсе предрекают Дмитрию Кулагину, который сейчас является вице-губернатором.

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