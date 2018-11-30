Не уложились: депутаты Владивостока хотят выбирать мэра не 55 дней, а 100

Владивосток, , 08:22 — REGNUM На заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока 29 ноября было одобрено предложение по изменению условий конкурса на замещение должности главы приморской столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Главный аргумент для поправок — временные рамки, которых не хватает для полноценной работы конкурсной комиссии. Возможно, есть и другие причины оттягивания процесса — депутаты не оставляют надежду на возврат к прямым выборам градоначальника.

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Инициатор изменений в муниципальный нормативно-правовой акт, который предусматривает проведение конкурса на замещение должности главы Владивостока, выступил спикер гордумы Андрей Брик. Он предложил увеличить сроки проведения всей конкурсной процедуры. Так, продление с 5 до 10 дней срока принятия гордумой решения о начале формирования конкурсной комиссии, с 20 до 30 дней увеличить время назначения членов комиссии, с 25 до 40 дней продлить срок принятия думой решения об объявлении конкурса, а с 50 до 90 — сам срок проведения конкурса. В общем, максимальный период выборов главы будет увеличен с 55 дней до 100.

Профильный комитет рекомендовал думе принять поправки — большинством голосов он их одобрил.

Аргументация в пользу поправок озвучена в пояснительной записке. В частности, во время проведения отбора кандидатов в 2017 году, конкурсной комиссии, которая рассматривала пакеты 56 кандидатов, не хватило времени из-за сжатых сроков проведения отдельных конкурсных процедур для полноценного подхода к отбору претендентов.

Напомним, первым назначенным главой Владивостока стал в декабре 2017 года предприниматель Виталий Веркеенко. 2 октября 2018 года Веркеенко покинул по собственному желанию пост градоначальника.

Оттягивание сроков назначения главы Владивостока может быть связано ещё и с принятием в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборах, инициатор которого врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

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Законопроект предполагает, что глава муниципалитета может быть избран двумя способами: через муниципальные выборы или депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

В Приморье с 2014 года главы городских округов и муниципальных районов назначались.

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Как сообщалоИА REGNUM, заявление мэра Владивостока Виталия Веркеенко о его уходе с поста стало полной неожиданностью для краевой столицы. Позже Веркеенко объяснил решение тем, что не может реализовать задуманное, поскольку «в самой системе заложена программная ошибка». Веркеенко обещал поддержать на выборах губернатора врио губернатора ПриморьяОлега Кожемяко.

После отставки Виталия Веркеенко, гордума должна была запустить процедуру избрания нового главы. Но не сделала этого, так как фракция КПРФ в знак протеста покинула зал заседаний. Владивосток так и остался без мэра и в новый, 2019 год, войдёт «обезглавленным».