Бундестаг проголосовал за подписание Глобального договора ООН о миграции

Берлин, , 08:24 — REGNUM 29 ноября немецкий бундестаг большинством голосов утвердил подписание Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», сообщает Tagesschau.

За подписание договора проголосовали 372 депутата, против — 153. 141 человек воздержался. Против голосовали депутаты от партии «Альтернатива для Германии» и представители консервативных крыльев других фракций.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас убеждал скептиков, что подписание договора — в интересах Германии, а сама миграция «стара как мир» и является реальностью вне зависимости от наших желаний. Он подчеркивал, что этот договор не является юридически обязательным. Противники подписания заявляли, что этот документ является «троянским конем», который не сократит, а еще больше увеличит миграцию.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание договора ООН о миграции планируется на конференции ООН в Марракеше 10−11 декабря. США, Австрия, Австралия, Израиль, Венгрия и некоторые другие страны отказались принимать договор, заявив, что он лишает государства суверенитета и стирает разницу между легальной и нелегальной миграцией.

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