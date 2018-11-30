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Украина намерена задерживать российские корабли — премьер-министр Гройсман

Политика

«Северный поток — 2» представляется чиновнику угрозой планетарного масштаба

Берлин, 30 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  В ответ на задержание трёх кораблей украинских ВМС, Украина планирует задерживать российские суда, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман 30 ноября в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

Гройсман обрушился с критикой на РФ, назвав её «агрессором и оккупантом», а также заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» наносит вред «не только Украине, но и целому континенту».

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в территориальных водах РФ два катера и один буксир украинских ВМС. Поскольку суда отказались выполнить законные требования пограничников, во время их задержания было применено оружие и спецназ.

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