Украина намерена задерживать российские корабли — премьер-министр Гройсман

Берлин, , 08:21 — REGNUM В ответ на задержание трёх кораблей украинских ВМС, Украина планирует задерживать российские суда, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман 30 ноября в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

Гройсман обрушился с критикой на РФ, назвав её «агрессором и оккупантом», а также заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» наносит вред «не только Украине, но и целому континенту».

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в территориальных водах РФ два катера и один буксир украинских ВМС. Поскольку суда отказались выполнить законные требования пограничников, во время их задержания было применено оружие и спецназ.

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