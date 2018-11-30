Мэра Якутска принудили примкнуть к ЕР? «События говорят сами за себя»

Якутск, , 08:23 — REGNUM Представители «Единой России» Якутии надеялись, что вступившая в ряды сторонников партии Сардана Авксентьева сама уведомит жителей республики об этом событии, но не дождались и оповестили мир об этом сами. Такое мнение высказал политолог Виталий Обедин, объяснив нежелание главы столицы республики добровольно признаться в перемене своих партийных предпочтений тем, что это было сделано под давлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Единороссы Якутии терпеливо ждали заявления мэра Якутска, а не дождавшись, оповестили мир об этом сами. Причем очень характерен выбранный способ — слить информацию в интернет-СМИ, которые занимаются последовательной критикой и дискредитацией городских властей. И для которых союз беспартийного мэра с «партией власти», известной также под народным прозвищем «Партия жуликов и воров», — повод для очередных атак», — пояснил эксперт, подразумевая ИА ТайгаПост, в котором изначально появилась информация о вступлении Сарданы Авксентьевой в ряды сторонников «Единой России».

Политолог предлагает обратить внимание на один, по его мнению важный, момент: Сардана Авксентьева не объявила о своём решении стать сторонником «Единой России», а скорее призналась в этом под давлением со стороны СМИ, «и даже пустилась объясняться: нет, это не вступление в партию, была и остаюсь беспартийной и так далее».

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«Ни представители «Единой России», ни сама мэр Авксеньтьева не признают факт понуждения к вступлению в медвежьи ряды официально — у политики свои правила, — но ведь сами события говорят за себя, — отметил эксперт. — Просто трезво взгляните на ситуацию: вступив в движение сторонников «Единой России», Сардана Авксентьева, которая еженедельно отчитывается на страницах «Якутска Вечернего» и почти ежедневно — в социальных сетях — обо всех своих действиях, ни разу об этом не упомянула публично».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска Сардана Авксентьева официально стала сторонником партии «Единая Россия» не смотря на то, что избиралась в сентября в главы города при поддержке «Партии возрождения России».

«В «Единую Россию» я не вступила и не планирую. Как была, так и остаюсь беспартийным человеком. Уверена, что статус «сторонника партии», позволит легче находить язык и с депутатами, и с правительством республики по решению актуальных вопросов развития города, — объяснила своё решение сама Авксентьева. — Чёрное останется чёрным, а белое — белым. Смогу ли я привнести что-то новое в деятельность сторонников, повлиять на решения партии в открытых дискуссиях? Думаю, это возможно. Тем более в самом Якутском отделении «Единой России» сегодня большой запрос на внутреннее реформирование и перестройку работы в интересах большинства людей, укрепления доверия к «единороссам».

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