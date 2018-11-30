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США выделят Йемену $131 млн

Политика

В общей сложности американцы помогли Йемену на сумму в $700 млн

Сана, 30 ноября 2018, 08:20 — REGNUM  Соединенные Штаты предоставят порядка $131 млн для помощи раздираемому войной Йемену, сообщает 30 ноября Anadolu.

«С начала 2018 года США оказали Йемену гуманитарную помощь на сумму порядка $700 млн», — говорится в заявлении Госдепа США.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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