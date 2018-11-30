Госдеп США: Иран может нанести удар по европейским городам

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Власти Ирана продолжают поддерживать разработку ракет средней дальности, способных нанести удар по столицам некоторых европейских стран. Об этом 29 ноября заявил журналистам спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.

Американский дипломат подчеркнул, что Тегеран наращивает вложения в сферу разработок ракетного оружия. Хук напомнил, что Иран в 2016 году испытал ракету среднего радиуса действия, способную нести ядерную боеголовку с дальностью 2 тыс. км.

«Этого достаточно, чтобы ударить по некоторым европейским столицам», — заявил спецпредставитель госдепа США по Ирану.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в Вашингтоне по-прежнему уверены в необходимости полного вывода с сирийской территории всех иранских военных подразделений.

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