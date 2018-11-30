Вашингтон призвал Москву присоединиться к противодействию Ирану в Сирии

Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Россия должна присоединиться к противодействию «дестабилизирующих» действий Ирана в Сирии. Такое заявление сделал специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, присоединиться к противодействию Ирана в Сирийской Арабской Республике Россия должна, «если хочет работать с США для того, чтобы положить конец сирийскому конфликту, как она это заявляет», пишет РИА Новости. Он также добавил, что с территории Сирии необходимо убрать все силы под командованием Ирана.

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Напомним, ранее Джеймс Джеффри заявлял, что «окончательно победить» террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии США не даёт Иран.

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Как сообщало ИА REGNUM, отношения США и Ирана обострились весной 2018 года. Поводом стало заявление главы Белого дома, сделанное 8 мая, о выходе страны из многосторонней ядерной сделки с Ираном и восстановлении финансовых и экономических антииранских санкций. Позднее, в июне 2018 года, минфин США отозвал лицензии на продажу Ирану авиатехники, а также начал вводить ограничения на ввоз иранских товаров. Кроме того, было аннулировано разрешения компаниям США на деловые отношения с Ираном.

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