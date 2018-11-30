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Правительство Франции выделит 240 млн евро на ремонт жилья в Марселе

Политика

Министр жилищного строительства Франции прибыл в Марсель, чтобы своими глазами оценить ситуацию

Марсель, Франция, 30 ноября 2018, 08:08 — REGNUM  Правительство Франции объявило, что выделит 240 млн евро на ремонт жилья в Марселе после обрушения двух зданий, что привело к гибели восьми человек, сообщает Le Figaro.

«Существующая ситуация неприемлема. Жители Марселя рассказали мне о своем беспокойстве. Государство полностью на их стороне», — заявил министр жилищного строительства Жюльен Денорманди.

Министр прибыл в Марсель, чтобы встретиться с экспертами, которые должны определить причины обрушения зданий 5 ноября 2018 года. Он также провел встречу с мэром Марселя Жан-Клодом Годином, напомнив, что ответственность за «недобросовестное жилье» лежит на общине.

«Доверие — это хорошо, но это не исключает контроля, и я поручил провести детальное и методичное расследование», — заявил Денорманди.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение двух ветхих зданий в центре города произошло 5 ноября 2018 года. Под обломками были найдены тела восьми человек. Прокуратура Марселя открыла судебное следствие по делу «преднамеренное убийство» в связи с нарушениями обязанностей по уходу и безопасности жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение зданий в Марселе: прокуратура открыла судебное следствие

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Обрушения зданий
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