США намерены добиваться полного вывода иранских военных из Сирии

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM В Вашингтоне по-прежнему уверены в необходимости полного разгрома «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии и вывода с территории этой страны всех иранских военных подразделений. Об этом заявил 29 ноября спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Выступая в комитете по международным делам палаты представителей США, он подчеркнул, что, по мнению администрации США, лишь таким путем можно приблизить урегулирование конфликта на территории САР.

Также Джеффри заявил, что уход американских войск из Сирии, на котором настаивает Москва, может повлечь за собой возвращение на оставленные территории боевиков или переход территорий под контроль Ирана.

Следует отметить, что военные контингенты Соединенных Штатов и их сателлитов действуют на сирийской территории без разрешения законного правительства Сирии и без мандата Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Сирии неоднократно обращался к мировому сообществу с призывом отреагировать на фактическую агрессию США в отношении государства-члена ООН.

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