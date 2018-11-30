Как в Оренбуржье рассчитывают победить кадровый голод в здравоохранении

Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Оренбургской области в ближайшие три года в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования запланировано увеличение объема финансовых средств. С 24 до 27,5 млрд рублей в 2019-м году, в 2020-м году — 29 млрд, в 2021-м — 31 млрд рублей, то есть заложен рост финансирования программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, сообщила председатель комитета Заксобрания региона по здравоохранению Татьяна Шукурова («Единая Россия») на встреч с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Впервые в истории более 300 млн рублей в фонд ОМС поступит отдельных субвенций на выплаты работникам первичного звена, то есть это поликлиническая служба — врачи и медсестры, которые с 1 января придут работать в поликлиники. Чтобы решить проблему кадрового дефицита, предусмотрели эти выплаты, которые пойдут плюсом к средствам медицинских учреждений, чтобы привлечь и закрепить молодых специалистов», — сказала депутат.

Она подчеркнула, что субвенции будут поступать ежемесячно. Будет единый реестр врачей, чтобы можно было четко отслеживать: уменьшился кадровый дефицит, значит деньги пошли в это учреждение.

Она положительно оценила механизм выплаты работникам первичного звена и сравнила его с в инициативой президента России, когда глава государства в 2006 году предложил увеличить выплаты участковым врачам и медсестрам. Татьяна Шукурова призналась, что с внедрением данной президентской инициативы Оренбургская область укомплектовалась этой категорией медработников буквально за три месяца.

«Надеюсь, инициатива поможет привлечь специалистов в поликлиники и ФАПы, чтобы пациенты не ждали, а попадали на прием к терапевтам, педиатрам в день обращения», — сказала парламентарий, комментируя решение о спецвыплатах работникам первичного звена.

Стоит отметить, ранее в минздаве Оренбургской области заявили, что из-за отсутствия специалистов не работают 70 фельдшерско-акушерских пунктов в селах региона. Медики неохотно едут в сельские территории при том, что в 2018 году фельдшерам предлагали выплату по 500 тыс. рублей. Несмотря на то что Оренбургская область занимает первую строчку в Приволжском Федеральном округе по обеспеченности медицинскими кадрами, но кадры распределены неравномерно. Острый дефицит наблюдается в первичном звене.

Читайте также: Дефицит врачей в Оренбуржье: причины и пути решения вопроса