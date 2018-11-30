Хуситы готовы к переговорам в Швеции, если им гарантируют безопасность

Сана, , 07:52 — REGNUM Представители йеменских хуситов готовы принять участие в переговорах о мире в Швеции, если им будет гарантирована безопасность, сообщает 30 ноября Al Arabia.

Международное сообщество возлагает большие надежды на предстоящие переговоры, которые могут положить конец конфликту, продолжающемуся пять лет. Предыдущие переговоры, которые должны были пройти в сентябре 2018 года в Женеве — провалились, так как хуситская делегация на них не присутствовала.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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