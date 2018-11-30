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Хабаровский край прикрыл с воздуха комплекс С-400 «Триумф»

Политика

Боевое дежурство на новой ЗРС ведут военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО округа

Хабаровский край прикрыл с воздуха комплекс С-400 «Триумф»
Владислав Осипов © ИА REGNUM
ЗРС С-400

Хабаровск, 30 ноября 2018, 07:40 — REGNUM  На боевое дежурство в Хабаровском крае заступила новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает 30 ноября пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что боевое дежурство на новой ЗРС ведут военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО ВВО. В пресс-службе рассказали, что для работы с С-400 зенитчики округа прошли обучение на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября на боевое дежурство в Крыму заступил очередной комплекс С-400 «Триумф». Охранять воздушное пространство российского полуострова отныне будут четыре дивизиона новых ЗРС.

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