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Макрон встретится с наследным принцем Саудовской Аравии в кулуарах G20

Политика

Глава государства объявил о «координационной» встрече между европейскими лидерами до начала саммита G20

Макрон встретится с наследным принцем Саудовской Аравии в кулуарах G20
Иллюстрация: En.kremlin.ru
Эммануэль Макрон

Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Беном Салманом в кулуарах саммита G20, сообщает Le Figaro.

«Несомненно, у меня будет возможность обсудить это с наследным принцем в кулуарах саммита», — заявил Эммануэль Макрон.

Президент Франции выразил надежду на то, что расследование прольет свет на случившееся.

Глава государства также объявил о «координационной» встрече между европейскими лидерами до начала саммита G20. Президент Франции уже организовывал такую встречу в начале G7 в Квебеке в июне 2018 года с целью выработки единой европейской позиции.

Эммануэль Макрон заверил, что диалог с Соединенными Штатами продолжится. Отношения между двумя лидерами охладились после заявлений главы США Дональда Трампа от 11 ноября 2018 года. Президент США раскритиковал «проект общей европейской армии и высокий уровень безработицы во Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айрес с 30 ноября по 1 декабря 2018. Глава Франции вместе с супругой прибыл в Аргентину. Президент планирует встретиться с президентом страны Маурисио Макри.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Франции прибыл в Аргентину для участия в саммите G20

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Политическая жизнь Франции
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