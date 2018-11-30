Сенат США призвал мировое сообщество осудить РФ после украинской провокации

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, осуждающую действий России в Керченском проливе, где за нарушение российской границы были задержаны три судна ВМС Украины, пишет The Hill.

По данным издания, документ был принят единогласно без поименного голосования, при этом резолюция носит декларативный характер и не обязывает Вашингтон к ее исполнению. Сенат также призвал мировое сообщество осудить Россию.

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Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины грубо нарушили государственную границу России, не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны после открытия огня на поражение. Находившиеся на суднах украинские военнослужащие были задержаны. В ответ на Украине был принят закон о введении военного положения в ряде регионов.

В свою очередь в министерстве иностранных дел России заявили, что провокация украинских военных связана с политическим кризисом на Украине, низким рейтингом президента страны Петра Порошенко и предстоящими выборами.

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