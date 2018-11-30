Переговоры не состоятся: Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Запланированная на 1 декабря в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина не состоится — по инициативе американской стороны. Об отмене переговоров глава Белого дома сообщил в своём Twitter.

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Как пояснил Трамп, причиной такого решения стал российско-украинский конфликт в Керченском проливе.

«Учитывая то, что задержанные Россией в Чёрном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу», — написал глава Белого дома.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1068181367857397760

При этом Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Путиным, после того как нынешняя ситуация будет урегулирована.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться 1 декабря на саммите G20 в Аргентине. О планируемых переговорах стало известно полгода назад. Буквально до последнего момента Москва вела подготовку к полноформатным переговорам лидером двух стран и продолжила эту работу даже после заявления главы Белого дома о возможной отмене встречи. Как пояснил американский лидер, поводом для этого мог бы стать инцидент в Керченском проливе между РФ и Украиной.

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Трамп пока не решил, проведет ли он переговоры с Путиным в рамках G20

Напомним, 25 ноября в Чёрном море российские пограничники задержали три украинских судна и 24 моряка. По данным ФСБ, корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вторглись в территориальные воды РФ. В целях пресечения провокации и незаконного пересечения границы с РФ суда российская сторона была вынуждена применить оружие, так как украинские корабли на законные требования сопровождавших их катеров ФСБ и Черноморского флота не реагировали, совершая опасные манёвры.

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