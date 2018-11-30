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Саудовская Аравия признала факт убийства Хашогги в консульстве — СМИ

Политика

Ранее королевство признавало лишь факт убийства

Саудовская Аравия признала факт убийства Хашогги в консульстве — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Эр-Рияд, 30 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии признали факт убийства журналиста Джамаля Хашогги в своем генеральном консульстве в Стамбуле, сообщает 30 ноября Al Jazeera.

Эр-Рияд долгое время отрицал факт убийства журналиста, в итоге это было установлено, теперь же королевство призналось, что преступление было совершено в консульстве. Тело Хашогги до сих пор не найдено.

Напомним, 2 октября журналист Джамаль Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, оттуда он уже не вышел. Данную информацию не удалось скрыть и она вызвала бурю возмущения в мировом сообществе.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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