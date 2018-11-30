На Украине анонсировали расторжение 40 договоров с Россией

Киев, , 07:16 — REGNUM Киев в ближайшее время намерен расторгнуть около 40 соглашений с Москвой, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

По его словам, в настоящее время уже «убито» 48 двусторонних соглашений с Россией, при этом Киеву следует относиться «очень аккуратно» к этому, чтобы не навредить самим гражданам Украины.

«Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — заявил Климкин, добавив, что власти страны коренным образом пересматривают всю договорно-правовую базу с РФ.

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Напомним, 26 ноября Верховная рада Украины одобрила предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о введении в ряде областей военного положения сроком на 30 дней.

С такой инициативой Порошенко выступил сразу же после провокации украинских военных кораблей, грубо нарушивших границу России в Черном море.

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