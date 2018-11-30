Россию вновь испытывают Сербией

Платон Беседин, , 09:08 — REGNUM

Европарламент принял резолюцию, адресованную к Сербии и призвавшую официальный Белград следовать политике Запада в отношении России. «Европарламент призывает Сербию усилить согласованность с внешней и оборонной политикой Евросоюза, включая политику в отношении России, также в рамках ООН». Чётко и ясно — без обиняков. Резолюцию поддержали 503 депутата, и только 85 сказали ей «нет». До этого же комитет по иностранным делам Европарламента предписал Белграду: снизить зависимость от поставок российского газа, разработать новую энергетическую политику. Не устраивает Брюссель и военное сотрудничество Москвы с Белградом.

Что всё это значит? Для ответа необходимо вспомнить историю российско-сербских отношений. Хотя бы её хрестоматийную часть. Классическое: Россия традиционно считалась защитницей сербов на Балканах. В частности, помогала в становлении сербской государственности под военным прессом турок. Поддержка была и в Первую мировую войну. Однако, безусловно, не всё было радужно — вспомним хотя бы отношения Сталина и Тито. Но в целом классическое «русские и сербы — братья», объединённые единой верой (первый признак цивилизации по Хантингтону), во многом справедливо.

Самое же интересное в отношениях Сербии и России случилось в 90-х. Именно Белград переменил политику Москвы по отношению к Западу. Белград и Косово.

В 1999 году наши десантники заняли аэропорт Приштины. Заняли так, словно это стало неожиданностью для ельцинского Кремля. Уже через 4 часа к нашим позициям приблизились английские джипы и танки. Российские солдаты взяли их в прицел ручных гранатомётов. Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Кларк потребовал от британского генерала Джексона отбить аэропорт, но тот, к счастью, отказался начинать Третью мировую войну. Позднее российские войска, оставшиеся без еды и воды, предлагали поделить аэропорт в обмен на провизию. Венгрия и Болгария меж тем отказали России в воздушном коридоре, и 200 десантников попали в ловушку. Позднее Мадлен Олбрайт ехидно заметила: «Кончилось всё тем, что солдаты НАТО кормили русских, не давая тем умереть с голоду». Москва это до сих пор отрицает. Ещё позднее озвучили версию, что это была лишь симуляция активных действий для того, чтобы дать сербам надежду на российскую помощь. Но помощь не пришла.

Позднее же США, не согласовав действия с Россией, начали мракобесные бомбардировки Белграда. И тогдашний премьер Евгений Примаков развернул самолёт, летевший в Вашингтон, вернув его обратно в Москву. Сдача Косово и бомбардировки Белграда стали позорным реквиемом по России 90-х. Голос Юрия Стоянова в культовом фильме «Брат-2» резюмировал: «Россия сербов на Балканах сдала… Так где твоя Родина, сынок?» И на смену Борису Ельцину пришёл Владимир Путин.

Уже в этом году — в сентябре — косовары во главе с президентом, бывшим боевиком, Хашимом Тачи, обвинённым, к слову, в торговле органами, заняли сербское водохранилище и подошли к сербским границам. В ответ президент Сербии Александр Вучич привёл армию в полную боевую готовность и решил обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. Россия и Сербия начали совместные военные учения. Ситуация разрешилась. И вот — под конец года — появилась однозначная директива Белграда.

Тут можно вспомнить известное выражение Бисмарка: «Кто владеет Балканами — тот владеет Европой, а кто владеет Европой — тот владеет миром». Его, к слову, любил вспоминать Бжезинский. На самом деле, конечно, стратегическая ситуация с тех пор существенно изменилась: сферы влияния перешли на другие территории — однако это не означает отказ от Балкан. Сербия же — важнейшая часть Балканского полуострова. Исход противостояния за Белград важен с точки зрения и геополитики, и военного положения, и экономики, но ещё это аргумент унижения России.

На Западе открыто говорят о том, что Москва вредно влияет на Сербию. В частности, формируется негативное общественное мнение. Негативное — это когда, согласно прошлогодним опросам, 42% сербов видят в России не только партнёра, но и наибольшего защитника и помощника. Это всегда категорически не устраивало США и Британию (вспомним соответствующий доклад Палаты лордов) — теперь ультиматумы ставит и Брюссель-Берлин.

Безусловно, это вызов. Россию вновь, как уже не раз было в истории, проверяют на прочность, на волю — испытывают Сербией. Станет ли Москва бороться за Белград и как поступит с Косово? Ответы на эти вопросы в свою очередь ставят новые: та ли это Россия, которую во внешней политике ассоциируют со знаменитой Мюнхенской речью Владимира Путина? Та ли эта Россия, что защитила Крым? Или уже новая — не выдержавшая санкций и давления?

Ключевую роль тут станет играть пресловутая «мягкая сила», которую Россия, к сожалению, зачастую использует весьма посредственно: Украина, Казахстан и прочие провалы будут показательными примерами. В Сербии мы должны не только идеально продумать нашу тактику и стратегию, но и не допустить никаких промахов. Эта страна — одна из немногих, с которой мы можем если не брататься, то хотя бы максимально полно дружить и партнёрствовать. Главное — не перегнуть, в стиле князя Меньшикова, отправившегося в 1853 году в Константинополь требовать у султана покровительства за святые места. Чуть позже, как мы помним, началась Крымская война.

При этом ответы на вопросы, как на фоне возросшей западной экспансии в Сербию Москва станет коммуницировать с Белградом, ослабит ли или, наоборот, усилит позиции, важны не столько для Запада, сколько для самой России. Русского человека слишком долго унижали, в том числе и посредством тотального контроля над внешней политикой — больше этого наблюдать и терпеть не хочется. Ведь россияне хотят уровня жизни, как в Люксембурге или Новой Зеландии, но они никогда не согласятся, чтобы Россия играла на мировой арене ту же роль, что и эти два государства.

Сербия — не просто стратегически важный для нашей страны регион. Это — родной регион, и он есть лакмус для России. Упустить его не значит расписаться в собственном бессилии (особенно когда есть пылающий ворох внутренних проблем), но однозначный сигнал Западу: ok, lords and guys, мы готовы немного вспомнить модель из 90-х. Но ведь нам бы этого не хотелось, правда?