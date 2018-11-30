ВВС Бельгии обвинили РФ в нарушениях при полетах Су-27

Брюссель, , 05:43 — REGNUM Бельгийские ВВС обвинили Россию в том, что самолеты Су-27 летели в Балтийском регионе без предоставления полетного плана и были перехвачены, сообщается в Тwitter ведомства.

«Вчера F-16 бельгийских ВВС, в настоящее время развернутые в Балтийском регионе для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО, перехватили российские Flanker, летевшие без предоставления полетного плана», — сказано в твите ВВС Бельгии.

https://twitter.com/BeAirForce/status/1068217845539057664

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября американские ВМС заявили, что СУ-27 небезопасно перехватил самолет-разведчик EP-3 над Черным морем. В Минобороны РФ заявили, что российские летчики не нарушали воздушных границ.

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