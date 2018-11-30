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Макрон и Абэ обговорят проблему с Renault-Nissan-Mitsubishi на G20

Политика

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Макрон и Абэ обговорят проблему с Renault-Nissan-Mitsubishi на G20
kantei.go.jp
Синдзо Абэ и Эммануэль Макрон

Токио, 30 ноября 2018, 05:23 — REGNUM  Скандал с арестом бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона будут обсуждать на саммите G20 французский президент Эмманюэль Макрон и японский премьер-министр Синдзо Абэ, пишет Mainichi Shimbun.

Напомним, скандал вокруг Гона разгорелся в середине ноября. Из-за обвинений в финансовых махинациях он арестован. Функционера подозревают в крупном сокрытии доходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября совет директоров Nissan уволил Гона с поста председателя. Сейчас делом Гона занимается японская прокуратура.

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