Макрон и Абэ обговорят проблему с Renault-Nissan-Mitsubishi на G20

Токио, , 05:23 — REGNUM Скандал с арестом бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона будут обсуждать на саммите G20 французский президент Эмманюэль Макрон и японский премьер-министр Синдзо Абэ, пишет Mainichi Shimbun.

Напомним, скандал вокруг Гона разгорелся в середине ноября. Из-за обвинений в финансовых махинациях он арестован. Функционера подозревают в крупном сокрытии доходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября совет директоров Nissan уволил Гона с поста председателя. Сейчас делом Гона занимается японская прокуратура.

Читайте также: Mitsubishi уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший глава Nissan утаил две трети своего вознаграждения — СМИ