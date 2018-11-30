Кургинян: Рузвельт и Сталин смотрели в сторону гуманизма, а Черчилль — нет

Москва, , 05:12 — REGNUM Президент США Франклин Рузвельт был «последним криком либерализма», который смотрел в сторону гуманизма и лелеял надежды на совершенствование человечества, что и позволило ему выстроить отношения с советским вождем Иосифом Сталиным, а британский руководитель Уинстон Черчилль уже в сторону гуманизма не смотрел, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, американский президента Франклин Рузвельт был далеко небезусловным человеком, в нем коренилось очень много плохого, но нельзя сбрасывать со счетов роль его личности в выстраивании отношений между США и СССР во время Второй мировой войны.

«Рузвельт — уникальная личность в американской истории, и очень большая часть Америки была бы за Гитлера, но не Рузвельт. Мы не знаем, были ли переговоры Советского Союза с Гитлером (возможно и был, все со всеми играли, и это правильно), но мы знаем, какие были переговоры Даллеса с кем угодно. Вот это мы знаем точно», — заявил эксперт.

Он отметил, что в истории крайне важно, что известно наверняка, а по поводу чего у нас есть только умозрительные заключения. Касательно того, какие именно переговоры, которые вели западные капиталистические страны с Гитлером известно наверняка, и они могли бы закончиться успехом, если бы не Рузвельт.

«Рузвельт никогда не приравнивал фашизм и коммунизм. Его советник Томас Манн говорил, что фашисты — абсолютное зло, а с коммунистами можно договориться на почве воли общей улучшению человечества. Это был последний крик либерализма, который еще смотрел туда с какими-то надеждами. Черчилль не имел никаких этих надежд, поэтому ничего общего между Рузвельтом и Черчиллем не было», — продолжил политолог.

Напомним, что с 28 ноября по 2 декабря 1943 в столице Ирана состоялась Тегеранская конференция, на которой лидеры СССР, США и Великобритании начали переговоры по послевоенному устройству мира, которые увенчались дипломатическим триумфом СССР благодаря мощи личности Сталина и незаурядности личности Рузвельта, о чем также ранее сообщал политолог Сергей Кургинян.

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