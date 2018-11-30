Задержанных на границе США мигрантов не стали арестовывать

Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Задержанные на американской границе мигранты из Центральной Америки не будут подвергаться уголовному преследованию, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что инициатива отказаться от уголовного преследования мигрантов последовала вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.

Отмечается, что уголовные дела не стали заводить по причине недостаточности доказательств у пограничной службы США. При этом большую часть из 42 задержанных на границе составляют женщин и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября около тысячи мигрантов прорвали заграждения мексиканских полицейских и попытались прорваться через стену на границе с США. Американские пограничники применили против мигрантов слезоточивый газ и задержали 42 человека.

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