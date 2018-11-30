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Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил в знак почета спецборт Лаврова

Политика

Лаврова на борту не было

Москва, 30 ноября 2018, 04:39 — REGNUM  Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил спецборт летного отряда «Россия» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова до границы с Австрией, пишет газета «Известия».

Отмечается, что этот жест означает проявление уважения к российской стороне.

В самолете находилась российская делегация, но главы МИД РФ в нем не было. В это время он находился в Женеве (Швейцария) на встрече с Игнацио Кассисом — швейцарским министром иностранных дел. В Женеве же он участвовал в конференции по Афганистану.

Напомним, конференция в Женеве по Афганистану состоялась 27 — 28 ноября. В ней участвовали представители 70 стран и 28 международных организаций. Российскую делегацию возглавил Лавров, который в свой речи сказал, что Кабулу нужно укреплять сотрудничество со странами ШОС.

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МИД России
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