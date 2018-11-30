Американские эксперты перечислили самые смертоносные корабли ВМФ РФ

Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» названы американскими военными экспертами самыми смертоносными российскими военными кораблями, пишет журнал The National Interest.

Эксперты назвали самым опасным авианосец «Адмирал Кузнецов», в котором могут быть размещены 18 истребителей Су-33 и около полудюжины МиГ-29К. При этом эксперты отметили, что тяжелый авиационный крейсер «не без технических проблем».

«Тем не менее, он остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля в том, что дает России еще много способов проецировать свою воздушную мощь на весь мир», — пишет издание.

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