Киев, , 03:10 — REGNUM Новая порция соглашений с Москвой, которые Киев хочет отвергнуть после своей провокации в Керченском проливе, уже на подходе. Соответствующее заявление сделал украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

По словам украинского дипломата, Киев намерен продолжить разрушать договоренности с Москвой. Уже «убито» 48 двусторонних соглашений (так выразился Климкин), и готовятся новые:

«Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений».

Оказывается, Киев работает над пересмотром всей договорно-правовой базы с Москвой.

Напомним, украинские власти не только работают над «курсом на Запад» и разрушением ранее наработанных соглашений, но и втягивают свою страну в новое обострение отношений с Россией.

При этом украинская провокация в Керченском проливе (25 ноября) не вызвала осуждения у украинских спонсоров, а «поведение» России, судя по заявлениям с Запада, в который раз оценивается как «достойное» осуждения и очередных санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне курируемой СБУ провокации в Черном море активизировалась украинская дипломатия. Климкин уже успел заявить, что Киеву не нужны дипломатические отношения с Россией, поскольку они «и так формальные».

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