Пушков: США не настроены на диалог с Россией

Москва, , 02:52 — REGNUM Отмена встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина свидетельствует о нежелании Соединенных Штатов вести серьезный диалог с Россией, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией. Арест трёх украинских кораблей и моряков несоизмеримы по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, позднее официально подтвердила отмену встречи пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

С российской стороны это прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле очень сожалеют об отмене встречи. Он подчеркнул, что Россия всегда готова пойти на диалог с Соединенными Штатами.

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