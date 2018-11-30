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Пушков: США не настроены на диалог с Россией

Политика

Раз отменяют встречи по надуманному поводу

Москва, 30 ноября 2018, 02:52 — REGNUM  Отмена встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина свидетельствует о нежелании Соединенных Штатов вести серьезный диалог с Россией, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией. Арест трёх украинских кораблей и моряков несоизмеримы по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным, позднее официально подтвердила отмену встречи пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

С российской стороны это прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле очень сожалеют об отмене встречи. Он подчеркнул, что Россия всегда готова пойти на диалог с Соединенными Штатами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле сожалеют о неудавшейся встрече Путина и Трампа

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