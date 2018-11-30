Меркель опоздает на саммит G20 из-за поломки самолета

Буэнос-Айрес, , 02:35 — REGNUM Мероприятия, которые федеральный канцлер Германии Ангела Меркель запланировала на первый день саммита G20 в аргентинской столице, придется пропустить из-за вынужденной посадки ее самолета в Кёльне, сообщает Infobae.

Из-за технических проблем с самолетом политику пришлось задержаться в Кёльне, и вылет состоится лишь утром 30 ноября — в день начала саммита.

По данным агентства DPA, канцлер вынуждена была ночевать в отеле в Кёльне — как и другие члены германской делегации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительственный германский самолет, на котором Меркель вылетела в Буэнос-Айрес на саммит G20, по техническим причинам совершил вынужденную посадку в Кёльне.

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